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Caos sulla Biella Novara a causa di un furto di cavi di rame

Il colpo è avvenuto questa notte. Attivati i bus sostitutivi.

Pubblicato

18 minuti fa

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persona travolta da un treno
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Rubano cavi di rame sulla linea Biella-Novara. Pare che il furto sia avvenuto questa notte.

Caos sulla Biella Novara a causa di un furto di cavi di rame.

Come fa sapere Trenitalia, la circolazione risulta ancora rallentata tra Casaleggio e Agognate – sulla linea Biella San Paolo-Novara – per un furto di cavi di rame sulla linea. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e possono subire cancellazioni. Attive corse con bus

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1 Commento

1 Commento

  1. Ernesto Trismegisto

    22 Settembre 2026 at 13:18

    Quando qualcuno di queste m€rd€ finisce arrosto in una cabina €l€ttrica: GODO !
    (Putroppo succede molto raramente)

    Rispondi

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