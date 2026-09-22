AttualitàBiella
Caos sulla Biella Novara a causa di un furto di cavi di rame
Il colpo è avvenuto questa notte. Attivati i bus sostitutivi.
Rubano cavi di rame sulla linea Biella-Novara. Pare che il furto sia avvenuto questa notte.
Caos sulla Biella Novara a causa di un furto di cavi di rame.
Come fa sapere Trenitalia, la circolazione risulta ancora rallentata tra Casaleggio e Agognate – sulla linea Biella San Paolo-Novara – per un furto di cavi di rame sulla linea. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e possono subire cancellazioni. Attive corse con bus
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Ernesto Trismegisto
22 Settembre 2026 at 13:18
Quando qualcuno di queste m€rd€ finisce arrosto in una cabina €l€ttrica: GODO !
(Putroppo succede molto raramente)