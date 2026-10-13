Cani stanno male dopo la passeggiata: sospetto avvelenamento.

Aveva portato i cani a passeggio in un paese del Cossatese. Ma all’improvviso i due animali hanno iniziato a stare male. La donna ha portato subito i due cani dal veterinario. Ma ha anche allertato i carabinieri. Il sospetto è che si possa trattare di un avvelenamento.

Soltanto le analisi del veterinario potranno chiarire la vicenda.

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