Canestrelli di Jeantet citati dal Financial Times.

Canestrelli di Jeantet citati dal Financial Times

Una delle eccellenze del nostro territorio citata sul Financial Times; è la storia curiosa dei Canestrej e Canestrelli Jeantet, comparsi sabato 12 novembre all’interno di un articolo intitolato – parafrasando dall’inglese – “12 acquisti natalizi approvati da Sofia Coppola”. Sofia Coppola è una regista e sceneggiatrice statunitense, figlia del celebre regista Francis Ford Coppola, nota per aver diretto, tra i vari lungometraggi, “Il giardino delle vergini suicide”, “Marie Antoinette” e “Lost in Translation”. Applaudita come una delle voci più riconoscibili del cinema contemporaneo, Coppola non ha mai reciso il legame con la terra d’origine dei suoi bisnonni, l’Italia, meta privilegiata di viaggi e musa ispiratrice e, per questo, nella sua guida ai regali di Natale curata per il magazine lifestyle del Financial Times, “How to Spend it”, accanto ai Sali da bagno Altitude di De Mamiel e alla ciotola Berlingot in vetro di Murano di Laguna-B, fanno la loro comparsa anche i Canestrelli di Jeantet, peraltro descritti come i “migliori biscotti al mondo”.

Un riconoscimento che non può che riempire di orgoglio la famiglia Jeantet, che da oltre 70 anni porta avanti una tradizione fatta di prodotti artigianali che incarnano il gusto autentico del Made in Italy, ma anche di amore per il Biellese, per la sua storia e le sue tipicità. Banditi quindi grassi vegetali e aromi artificiali: è la qualità delle nocciole Piemonte IGP, del cioccolato, del burro di cacao e delle bacche di vaniglia ad aver reso i Canestrelli il “cavallo di battaglia” dell’azienda, nonché un prodotto apprezzato e acquistato da clienti di tutto il mondo. La menzione sul Financial Times è in quest’ottica un ulteriore attestato di stima internazionale e la prova che i nostri prodotti tipici siano meritevoli di essere inseriti a pieno titolo tra le eccellenze enogastronomiche europee e non solo.

Ha inoltre generato un effetto domino, contribuendo ad accendere i riflettori sulla storica pasticceria biellese; questo, grazie anche all’ulteriore citazione sulla newsletter di moda “Line Sheet” fondata da Lauren Sherman su Puck, che ha elogiato la guida della regista per l’originalità delle sue proposte, segnalando proprio i canestrelli biellesi tra le idee più interessanti.

Sara Bruno

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook