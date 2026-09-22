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Campiglia Cervo ringrazia l’impiegata comunale Rosanna

Ha raggiunto il traguardo per una meritata pensione dopo anni di servizio.

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Venerdì 19 settembre al Ristorante Asmara, amministrazione comunale, dipendenti del Comune di Campiglia Cervo ed amici si sono riuniti per esprimere il loro grazie a Rosanna Pianella, che a giugno ha terminato il prezioso servizio all’ufficio anagrafe per il raggiungimento della meritata pensione.

Campiglia Cervo ringrazia l’impiegata comunale Rosanna

Da piu’ di trent’anni dipendente in  diversi uffici comunali dell’Alta Valle del Cervo ha conosciuto ogni residente, ha aiutato tutti sia nel disbrigo delle partiche burocratiche sia, per quanto possibile, nei tanti problemi per i quali i cittadini si rivolgono al Comune alla ricerca di aiuto.
Tanto ferma nelle decisioni e nello svolgere con   puntuale e affidabile  dedizione il suo compito, tanto attenta e disponibile alle esigenze della comunità e del territorio Rosanna è una Valetta speciale.
Tra gli omaggi consegnati una significativa targa fotografica  (riportante sul retro il sentito ringraziamento dell’amministrazione) che la ritrae con l’abito tradizionale accanto alla statua della siunera alla Pila di Rialmosso durante l’inaugurazione della scorsa primavera.
La festeggiata, dopo il sentito intervento del Sindaco Piatti, ha avuto parole di gratitudine sia verso i sindaci delle precedenti amministrazioni sia per il profiquo rapporto col sindaco attuale  ricordando, tra l’altro, che  si conoscono dai tempi delle scuole; senza dimenticare il ringraziamento ai colleghi: la sua seconda famiglia.
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