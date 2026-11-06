AttualitàBiella
Calendario dell’Avvento al rovescio con la Cri di Biella
Obiettivo: creare un pacco solidale per chi è in difficoltà
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella promuove l’iniziativa del “Calendario dell’Avvento al rovescio 2026”. L’obiettivo è semplice quanto fondamentale: creare un pacco solidale destinato a sostenere chi sta vivendo un periodo di difficoltà sul territorio.
Partecipare è facilissimo e richiede pochi gesti alla portata di tutti:
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Prendi uno scatolone e posizionalo in casa sotto l’albero di Natale o vicino al presepe.
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Dal 19 novembre al 9 dicembre, riempi il pacco: ogni giorno inserisci i prodotti indicati nei canali social della Croce Rossa o nell’Avvento completo allegato all’iniziativa.
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Dal 14 al 18 dicembre: consegna la scatola finita presso la sede CRI di Biella.
La consegna dei pacchi – provenienti dalla provincia di Biella – avverrà dal lunedì al venerdì, esclusivamente di pomeriggio dalle 14:00 alle 18:30, presso la sede di via Roccavilla 2D. Per chi si trova in altri territori, è possibile rivolgersi alla propria sede locale della Croce Rossa.
Un piccolo impegno quotidiano che permette di trasformare l’attesa del Natale in un concreto dono d’amore e speranza per chi ne ha più bisogno. Per maggiori dettagli è possibile contattare la sede in orario d’ufficio al numero 0158601003.
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