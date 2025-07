Burcina: terminati i lavori alla conca dei rododendri

Burcina: finiti i lavori alla conca dei rododendri. Il parco “Felice Piacenza” di Pollone si avvia verso una nuova stagione di rinascita.

Dopo i gravi danni provocati dal violento nubifragio del giugno 2021, il versante danneggiato sopra la celebre Conca dei Rododendri è finalmente stato ripristinato. Restituendo al paesaggio quella bellezza che ha contribuito a renderlo uno dei luoghi del cuore dei biellesi e non solo.

L’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha annunciato l’ultimazione dei lavori. Possibili grazie a un finanziamento a fondo perduto di 500mila euro ottenuto nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027. Il cantiere, avviato nel periodo invernale, ha seguito tecniche di ingegneria naturalistica, rispettose delle peculiarità ambientali.

Il dissesto era stato provocato dallo sradicamento di due esemplari di Liriodendrum, a causa di una raffica di vento che aveva fatto collassare la strada verso valle. Dopo un primo intervento in urgenza, l’Ente ha potuto dare avvio a un’opera strutturale definitiva. Culminata in un importante intervento di idrosemina che ha già dato ottimi risultati. Il versante, ora ricoperto da un manto erboso rigoglioso, si inserisce con armonia nel paesaggio circostante. Grande attenzione anche alla sostenibilità futura dell’area. In quest’ottica, sarà installata una vasca di raccolta per l’acqua, così da evitare sprechi e gestire in modo ottimale le risorse idriche.

Altri cambiamenti

Ma la rinascita del giardino non si ferma al versante. Un altro importante tassello per la tutela della biodiversità è rappresentato dalla recente introduzione della rana verde nel laghetto. In sostituzione della testuggine palustre americana Trachemys scripta, una specie aliena e invasiva che compromette l’ecosistema.

I giovani esemplari sono stati introdotti come prosecuzione di un intervento iniziato l’anno scorso. Grazie all’impegno dell’erpetologo Daniele Seglie, del GP Giuseppe De Santo e dei volontari del servizio civile Emma Tosarin, Christian Roger Ciucci ed Emanuele Innocente.

Il parco Burcina, dunque, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, in equilibrio tra bellezza, sicurezza e rispetto per l’ambiente. Un ritorno all’antico splendore, ma con uno sguardo proiettato verso un futuro sempre più verde e sostenibile.

