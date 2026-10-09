Bullismo sullo scuolabus di Quaregna: arrivano provvedimenti.

Diversi gli episodi di bullismo segnalati sullo scuolabus di Quaregna dall’inizio dell’anno scolastico. La sindaca Katia Giordani è intervenuta subito. PRima ha convocato le famiglie spiegando la situazione. Poi si è anche presentata sullo scuolabus per vedere come erano davvero le cose. E alla fine ha scritto anche agli studenti.

“Tolleranza zero”, è il commento della sindaca. “Saranno presi provvedimenti”. I ragazzi sono stati avvisati. Se accadranno nuovamente episodi di questo genere i responsabili si vedranno revocato il servizio scuolabus.

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