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Bullismo sullo scuolabus di Quaregna: arrivano provvedimenti

“Tolleranza zero. Chi non rispetta le regole non usufruirà del servizio”.

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18 secondi fa

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Bullismo sullo scuolabus di Quaregna: arrivano provvedimenti.

Diversi gli episodi di bullismo segnalati sullo scuolabus di Quaregna dall’inizio dell’anno scolastico. La sindaca Katia Giordani è intervenuta subito. PRima ha convocato le famiglie spiegando la situazione. Poi si è anche presentata sullo scuolabus per vedere come erano davvero le cose. E alla fine ha scritto anche agli studenti.

“Tolleranza zero”, è il commento della sindaca. “Saranno presi provvedimenti”. I ragazzi sono stati avvisati. Se accadranno nuovamente episodi di questo genere i responsabili si vedranno revocato il servizio scuolabus.

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