Seguici su

AttualitàValle Cervo

Bimba di sette anni aggredita da un cane a Campiglia Cervo

Bimba di sette anni aggredita da un cane a Campiglia Cervo

Pubblicato

16 secondi fa

il

donna aggredita da due cani
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Bimba di sette anni aggredita da un cane a Campiglia Cervo.

A Campiglia Cervo un cane pastore tedesco ha aggredito una bimba di sette anni. Il padre della piccola l’ha subito soccorsa per portarla in ospedale. La bambina ha subito ferite al braccio e alla gamba con una prognosi di sette giorni.

I carabinieri sono giunti sul posto cercando il cane. Ma dell’animale nessuna traccia.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *