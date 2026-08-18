Bimba di sette anni aggredita da un cane a Campiglia Cervo.

A Campiglia Cervo un cane pastore tedesco ha aggredito una bimba di sette anni. Il padre della piccola l’ha subito soccorsa per portarla in ospedale. La bambina ha subito ferite al braccio e alla gamba con una prognosi di sette giorni.

I carabinieri sono giunti sul posto cercando il cane. Ma dell’animale nessuna traccia.

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