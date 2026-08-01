AttualitàBiella
Biellesi di nuovo in piazza per i ciliegi – FOTO
Oggi pomeriggio il ritrovo ai Giardini Zumaglini e il corteo fino a Palazzo Oropa
Oggi, sabato 1° agosto, la seconda mobilitazione di tanti cittadini biellesi per salvare i ciliegi dei Giardini Zumaglini, che il Comune vuole spostare nell’ambito del progetto di trasloco del mercato da piazza Falcone al centro cittadino.
Presenti anche una cinquantina di ambulanti del mercato, che avevano da poco finito di smontare.
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Bb68
1 Agosto 2026 at 19:14
bene bisogna continuare contro questa follia di una giunta becera e incapace andate a casa dimissioni , biellesi ribellatevi contro la destra destra ogni loro parola è una bugia come quelle del governo