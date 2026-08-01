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Biellesi di nuovo in piazza per i ciliegi – FOTO

Oggi pomeriggio il ritrovo ai Giardini Zumaglini e il corteo fino a Palazzo Oropa

Pubblicato

34 minuti fa

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ciliegi
Fotografie di Alessia Fazzari
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Oggi, sabato 1° agosto, la seconda mobilitazione di tanti cittadini biellesi per salvare i ciliegi dei Giardini Zumaglini, che il Comune vuole spostare nell’ambito del progetto di trasloco del mercato da piazza Falcone al centro cittadino.

Presenti anche una cinquantina di ambulanti del mercato, che avevano da poco finito di smontare.

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1 Commento

1 Commento

  1. Bb68

    1 Agosto 2026 at 19:14

    bene bisogna continuare contro questa follia di una giunta becera e incapace andate a casa dimissioni , biellesi ribellatevi contro la destra destra ogni loro parola è una bugia come quelle del governo

    Rispondi

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