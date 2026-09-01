È ufficialmente aperta la biglietteria per il Biella Sport Festival, l’atteso ciclo di eventi che dal 12 settembre all’11 ottobre trasformerà il Biella Forum nel fulcro dello sport di alto livello.

Biella Sport Festival: aperta la biglietteria per il ciclo di eventi

Il programma si apre sabato 12 settembre alle 18 con la grande amichevole internazionale di basket tra Olimpia Milano e PAOK Salonicco. Spazio poi alla pallavolo femminile il 26 e 27 settembre con il torneo internazionale Volley sotto il Mucrone, che vedrà sfidarsi Volley Mulhouse Alsace, UYBA Busto Arsizio, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Millenium Brescia. Il sipario calerà l’11 ottobre alle 17 con la sfida maschile tra Cuneo Volley e Volley Prata. Per assistere all’intero ciclo di gare è disponibile un abbonamento unico a condizioni vantaggiose, mentre i tagliandi singoli sono acquistabili sul circuito Vivaticket. Per il solo torneo femminile non sono previsti biglietti giornalieri ma unicamente la formula per l’intero weekend. Particolare attenzione è riservata alle società FIP e FIPAV, che possono richiedere i titoli inviando un’e-mail a marketing@scuolapallavolobiellese.it specificando i dati dei tesserati e il settore desiderato: per loro è attiva la promozione che prevede due ingressi omaggio ogni dieci acquistati. I biglietti sono rigorosamente nominativi, mentre i minori di 10 anni entrano gratis. La medesima e-mail è il canale ufficiale per richiedere l’accesso riservato alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, fino a esaurimento dei posti previsti all’interno dell’impianto.

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