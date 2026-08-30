Biella, il cartello stradale diventa un “rebus”: l’enigma di piazza Colonnetti

Un cartello di divieto di sosta provvisorio per lavori sta facendo sorridere (e scuotere la testa) i cittadini di Biella. Affisso sul tronco di un albero in piazza Colonnetti (di fronte a piazza Martiri della Libertà) e immortalato in uno scatto, è stato pubblicato sui social e segnalato da alcuni nostri lettori. Il segnale sembra essere un vero e proprio enigma estivo per automobilisti e passanti.

Il cartello stradale da Settimana enigmistica

A prima vista il messaggio fondamentale sembra chiaro: un classico cartello di divieto di sosta con rimozione forzata per consentire lo svolgimento di lavori. Ma è guardando i dettagli scritti a mano che la situazione si complica notevolmente.

Oltre alle integrazioni manuali in nero come “Ambo i lati” e “Su tutta la via”, a generare confusione è l’indicazione delle date e degli orari, con correzioni a pennarello rosso e appunti sovrapposti.

Il cartello riporta un divieto “dalle 6 alle 15”, fin qui tutto abbastanza chiaro. È quando si passa alle date che tutto diventa più complicato: tra numeri cancellati, parentesi e frecce, si leggono numeri sovrapposti come “il 4”, poi corretti o integrati e l’aggiunta in basso “8)+31-8-26”.

L’ironia del web: “Rebus”

Un lettore ha pubblicato la foto sui social, accompagnandola con la laconica e azzeccata didascalia “Rebus 🤔”.

Inevitabile domandarsi se per parcheggiare senza rischiare una rimozione sia prima necessario conseguire una laurea in enigmistica o una specializzazione in decifrazione di geroglifici. Senza tali competenze, infatti, si rischia di rimanere con un solo e grande interrogativo: “Oggi posso parcheggiare oppure no?”.

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