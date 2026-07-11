Biella festeggia i primi 1200 anni di “Bugella”

Biella compie 1200 anni: ieri sera sono iniziati i festeggiamenti tra storia, teatro, danza e sapori medievali.

La città ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per l’anniversario con un ricco programma di eventi che ha animato il centro fino a tarda sera.

Alle 18, al Palazzone di via Arnulfo 4, è stata inaugurata la mostra “Quando Biella era Bugella. Il diploma imperiale dell’826″, ospitata da Banca Patrimoni Sella & C. e aperta al pubblico fino alle 23.

Dalle 19.30 piazza Duomo si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto con spettacoli gratuiti di teatro e danza ispirati alla storia della città, proposti da A.R.S. Teatrando e Opificiodellarte. Le performance sono poi tornate in scena alle 21.30 con una seconda rappresentazione.

Dalle 20 via Battistero ha accolto invece la cena medievale organizzata da Bolle di Malto insieme alle Pro Loco di Biella, Ponderano e Sandigliano e al Carosello del Risotto.

A chiudere la serata, alle 23, era in programma il concerto gratuito in piazza Duomo della cover band “Da Zero a Liga”, organizzato per festeggiare il compleanno della città e concludere la giornata delle celebrazioni dedicate ai suoi 1200 anni di storia.

“Abbiamo celebrato insieme un anniversario straordinario: i 1200 anni della prima attestazione scritta del nome di Biella – il post pubblicato sulla pagina Facebook della Città di Biella -. Una festa fatta di storia, cultura, spettacoli e condivisione, resa ancora più speciale dall’esposizione, per la prima volta in città, del prezioso documento dell’826 che cita per la prima volta il nome Bugella. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a chi ha contribuito a rendere questa giornata così speciale. 1200 anni di storia. Un futuro tutto da scrivere. Auguri, Biella!”.

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