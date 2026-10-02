Biella Digital Summit: come sarà la tua impresa tra 5 anni

Torna anche quest’anno il Biella Digital Summit, l’appuntamento promosso da Unione Industriale Biellese attraverso la Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici per diffondere la cultura della digitalizzazione nelle imprese attraverso il contributo di autorevoli esperti e professionisti dell’innovazione. Giunto alla sua quinta edizione, il summit si svolgerà giovedì 8 ottobre, dalle 16 alle 19, al Centro Congressi di Città Studi e sarà dedicato a un tema strategico: “Come sarà la tua impresa tra 5 anni e come arrivarci”.

L’edizione 2026 guarda oltre il dibattito sulle tecnologie emergenti per concentrarsi sulle scelte concrete che imprenditori e manager sono chiamati a compiere oggi per preparare le proprie aziende alle sfide dei prossimi anni. Un percorso che accompagnerà i partecipanti attraverso tre tappe: comprendere il livello reale di maturità digitale delle imprese italiane, interpretare gli scenari futuri legati ad AI, automazione e nuovi equilibri competitivi globali, e individuare azioni e competenze necessarie per costruire l’impresa del futuro.

“Il Biella Digital Summit rappresenta un’occasione preziosa per aiutare imprenditori e manager a guardare oltre l’orizzonte di breve periodo e sviluppare una visione strategica del cambiamento in corso – spiega Christian Ferrari, presidente della Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese con delega alla Connettività digitale e fisica del territorio -. Oggi non basta conoscere le tecnologie emergenti: è necessario capire come queste influenzeranno organizzazione, competenze, processi e modelli di business. L’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale non sono più temi del futuro, ma fattori che stanno già ridefinendo la competitività delle imprese. Per questo vogliamo offrire strumenti concreti per affrontare il cambiamento con consapevolezza e trasformarlo in una leva di crescita”.

“Quando abbiamo dato vita al Biella Digital Summit nel 2022 – sottolinea Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di UIB – l’obiettivo era creare un momento di approfondimento e confronto sui temi della digitalizzazione d’impresa. Oggi, alla quinta edizione, possiamo dire che quell’intuizione si è rafforzata insieme alla consapevolezza che innovazione e trasformazione digitale siano elementi imprescindibili per la competitività delle aziende. Il Summit è diventato un punto di riferimento per il territorio, un’occasione per confrontarsi con esperti di primo piano e comprendere come orientare fin da ora le strategie che determineranno il successo delle imprese nei prossimi anni”.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sarà nuovamente Marco Camisani Calzolari, esperto di intelligenza artificiale, cybersicurezza e comunicazione pubblica, che proporrà una lettura degli scenari evolutivi che attendono le imprese nei prossimi cinque anni, approfondendo il ruolo dell’AI e dell’automazione come infrastrutture della competitività futura.

Interverranno inoltre Alberto Tripi, Special Advisor di Confindustria per l’Intelligenza Artificiale e presidente di Almaviva, che analizzerà il tema della governance della digitalizzazione nelle imprese italiane; Barbara Graffino, presidente del Digital Innovation Hub Piemonte e Valle d’Aosta, che porterà l’esperienza maturata nell’accompagnamento delle imprese nei percorsi di trasformazione digitale; e Alberto Mattiello, business futurist e autore del podcast “Scenari”, che guiderà il pubblico nella definizione di una roadmap concreta per costruire l’impresa dei prossimi anni.

Il programma prevede inoltre la presentazione di una case history aziendale con Matteo Carucci, Head of Data & AI Platforms di Skylogic Spa, che illustrerà un’esperienza concreta di applicazione dell’intelligenza artificiale nel contesto d’impresa, offrendo ai partecipanti spunti operativi e best practice.

A moderare l’evento sarà Christian Zegna, CEO di Btrees e Past President del Gruppo Giovani Imprenditori di UIB.

La diretta streaming

Il Biella Digital Summit è rivolto a imprenditori, responsabili IT, manager che a vario titolo prendono decisioni strategiche sulla digitalizzazione dell’impresa e sono interessati ad approfondire la conoscenza dell’intelligenza artificiale, così come delle sue possibili applicazioni nell’impresa, per potere valutare l’impatto sulla competitività.

Il pubblico potrà seguire l’appuntamento in diretta streaming dal canale Youtube dell’Unione Industriale Biellese.

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