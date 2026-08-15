Biella dichiara guerra ai topi

L’amministrazione comunale di Biella ha deciso di rafforzare il servizio di derattizzazione. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle numerose segnalazioni giunte dalla cittadinanza. Ed è legato anche al clima particolarmente caldo che favorisce la prolificazione.

Per contribuire all’efficacia degli interventi, l’amministrazione pubblica invita a seguire queste precise regole.

Non abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private (strade, cortili, balconi, ecc.) e non lasciare sacchi o residui alimentari esposti.

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Non lasciare all’aperto alimenti o avanzi accessibili ai roditori, rimuovendo dopo l’utilizzo gli eventuali residui destinati agli animali domestici.

Non toccare, aprire o spostare eventuali dispositivi di monitoraggio presenti nelle aree interessate.

Evitare di gettare eventuali resti alimentari negli scarichi domestici (lavandini e wc).

“La collaborazione di tutti – commenta l’amministrazione comunale – contribuisce a ridurre le fonti di alimentazione dei roditori e a rendere più efficaci gli interventi in corso”.

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