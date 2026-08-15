AttualitàBiella
Biella dichiara guerra ai topi
Rafforzato il servizio di derattizzazione
Biella dichiara guerra ai topi
L’amministrazione comunale di Biella ha deciso di rafforzare il servizio di derattizzazione. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle numerose segnalazioni giunte dalla cittadinanza. Ed è legato anche al clima particolarmente caldo che favorisce la prolificazione.
Per contribuire all’efficacia degli interventi, l’amministrazione pubblica invita a seguire queste precise regole.
Non abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private (strade, cortili, balconi, ecc.) e non lasciare sacchi o residui alimentari esposti.
LEGGI ANCHE: Oggi nel Biellese è vietato grigliare, multe salatissime per i trasgressori
Non lasciare all’aperto alimenti o avanzi accessibili ai roditori, rimuovendo dopo l’utilizzo gli eventuali residui destinati agli animali domestici.
Non toccare, aprire o spostare eventuali dispositivi di monitoraggio presenti nelle aree interessate.
Evitare di gettare eventuali resti alimentari negli scarichi domestici (lavandini e wc).
“La collaborazione di tutti – commenta l’amministrazione comunale – contribuisce a ridurre le fonti di alimentazione dei roditori e a rendere più efficaci gli interventi in corso”.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook