Seguici su

AttualitàBiella

Biella dichiara guerra ai topi

Rafforzato il servizio di derattizzazione

Pubblicato

5 secondi fa

il

Biella dichiara guerra ai topi
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Biella dichiara guerra ai topi

L’amministrazione comunale di Biella ha deciso di rafforzare il servizio di derattizzazione. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle numerose segnalazioni giunte dalla cittadinanza. Ed è legato anche al clima particolarmente caldo che favorisce la prolificazione.

Per contribuire all’efficacia degli interventi, l’amministrazione pubblica invita a seguire queste precise regole.

Non abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private (strade, cortili, balconi, ecc.) e non lasciare sacchi o residui alimentari esposti.

LEGGI ANCHE: Oggi nel Biellese è vietato grigliare, multe salatissime per i trasgressori

Non lasciare all’aperto alimenti o avanzi accessibili ai roditori, rimuovendo dopo l’utilizzo gli eventuali residui destinati agli animali domestici.

Non toccare, aprire o spostare eventuali dispositivi di monitoraggio presenti nelle aree interessate.

Evitare di gettare eventuali resti alimentari negli scarichi domestici (lavandini e wc).

“La collaborazione di tutti – commenta l’amministrazione comunale – contribuisce a ridurre le fonti di alimentazione dei roditori e a rendere più efficaci gli interventi in corso”.

Biella dichiara guerra ai topi

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *