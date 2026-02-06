Nei giorni scorsi due pattuglie del reparto pronto intervento della polizia locale del comune di Biella, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno effettuato un’attività di controllo in diversi parchi cittadini e nelle vicinanze dell’Esselunga e di piazzale Casalegno, zone oggetto di frequenti segnalazioni nei giorni precedenti.

Biella: al via i controlli della polizia locale

Durante l’operazione sono state identificate 25 persone, due delle quali, sono state colpite da ordini di allontanamento connessi ad ubriachezza manifesta.

Durante i controlli è stata inoltre rinvenuta della sostanza stupefacente, sottoposta nell’immediato a sequestro amministrativo. Per il soggetto che ne era in possesso è scattata la relativa sanzione per uso personale.

«Diversi residenti e numerosi cittadini presenti nei parchi hanno espresso il loro apprezzamento agli agenti per la presenza rassicurante – sottolineano dal Comune – chiedendo un’intensificazione di questi controlli.

«L’attività svolta dalla polizia locale – commenta l’assessore Giacomo Moscarola – dimostra in modo chiaro che l’attenzione sul territorio è alta. Abbiamo grande attenzione verso i comportamenti che compromettono la sicurezza, il decoro e la vivibilità dei parchi e delle aree pubbliche, soprattutto laddove arrivano segnalazioni puntuali da parte dei cittadini. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, anche con l’impiego di pattuglie dedicate e dell’unità cinofila. La presenza della polizia locale continuerà a essere costante».

