Lo scorso giovedì 15 ottobre, Biella ha partecipato al Forum Italiano delle Città Creative UNESCO.

E’ stato ospitato presso il MAcA – Museo A come Ambiente di Torino nell’ambito di Torino Design City 2026 – Transizioni Tangibili.

Biella al Forum Italiano delle Città Creative UNESCO

Un appuntamento dedicato al confronto tra le città italiane appartenenti alla Rete UNESCO.

Il Forum, curato dal Circolo del Design in collaborazione con il Politecnico di Torino e promosso dalla Città di Torino, ha riunito le delegazioni delle Città Creative italiane per condividere strategie, progetti ed esperienze di sviluppo territoriale. Un’occasione per

mostrare come il riconoscimento UNESCO non rappresenti soltanto un titolo internazionale, ma uno strumento per attivare collaborazioni, valorizzare le risorse locali e generare nuove opportunità per le comunità.

Nel corso della giornata, le città hanno raccontato il proprio percorso dopo l’ingresso nella Rete, presentando visioni strategiche e iniziative concrete nei diversi ambiti della creatività: dalla gastronomia all’artigianato e alle arti popolari, fino al design.

Il contributo di Biella si è concentrato su due aspetti complementari. Roberto Brogi, focal point di Biella Città Creativa UNESCO, ha presentato la strategia della città, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, dei creativi e delle comunità locali. Un percorso che punta a rendere il riconoscimento UNESCO un’occasione di partecipazione e

progettualità condivisa, capace di mettere in relazione le diverse energie del territorio.

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