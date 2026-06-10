Biella accoglie il Concertozzo. È iniziato il conto alla rovescia

Biella si prepara ad accogliere il Concertozzo 2026, la quinta edizione dell’evento ideato da Elio e Le Storie Tese insieme al Trio Medusa, diventato negli anni un appuntamento di riferimento a livello nazionale per la sua capacità di unire musica, spettacolo e attenzione ai temi della disabilità e dell’inclusione.

La quinta edizione del Concertozzo è prodotta e organizzata da Hukapan e Imarts, con il patrocinio e la collaborazione di Regione Piemonte e Comune di Biella. Al centro della manifestazione vi è anche l’esperienza di PizzAut, realtà fondata da Nico Acampora e conosciuta per il proprio impegno nella creazione di opportunità lavorative per ragazzi autistici.

Il Concertozzo a Biella per la prima volta. Il programma delle due giornate

Dopo le precedenti edizioni ospitate a Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, il Concertozzo approda per la prima volta a Biella con un programma che si articolerà in due giornate.

Venerdì 26 giugno Piazza Duomo ospiterà la ‘Giornata dell’inclusione’ con stand di divulgazione e foodtruck. Tra le protagoniste ci saranno numerose realtà del territorio biellese che ogni giorno operano nel sociale e nella promozione di opportunità per le persone più fragili: in piazza saranno presenti A.GEN.DA. ODV, ANFFAS Biellese, ANGSA Biella APS, Domus Laetitiae, Associazione Piccolo Fiore, La Bottega dei Mestieri, Cascina Oremo, Ti Aiuto Io ODV e Anteo.

Dalle ore 18 via ai talk con testimonianze e momenti di confronto dedicati alle esperienze del Terzo Settore, al lavoro e ai percorsi di autonomia delle persone con disabilità.

In caso di maltempo, gli appuntamenti previsti nella giornata di venerdì potranno svolgersi presso il Biella Forum.

Sabato 27 giugno, dalle ore 16, Piazza Falcone sarà invece il cuore dell’evento con il Concertozzino dedicato agli artisti emergenti e, dalle ore 21, con il Concertozzo, che vedrà protagonisti Elio e le Storie Tese e molti altri artisti. Presenti nell’area anche le associazioni con i loro foodtruck. Sono ben 10.000 i biglietti venduti sinora: i tagliandi sono ancora disponibili sulle principali piattaforme di ticketing online.

La location di Piazza Falcone è stata individuata nel corso delle valutazioni svolte dagli organizzatori con il supporto degli uffici comunali, in considerazione delle caratteristiche dell’area e delle esigenze connesse ad una manifestazione di rilevanza nazionale. Inoltre l’Amministrazione comunale ha accompagnato il percorso organizzativo fin dalle sue prime fasi, avviando alla fine del 2025 le attività necessarie per consentire a Biella di ospitare un evento di tale portata e lavorando in questi mesi con gli organizzatori per individuare le soluzioni logistiche e operative più adeguate.

Il sindaco Olivero: “Evento che mette al centro le persone per quello che sanno fare e non per le difficoltà che affrontano”

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: «Quando ci è stata proposta la candidatura di Biella non ci siamo chiesti soltanto quante persone avrebbe portato in città. Ci siamo chiesti quale messaggio avrebbe lasciato. La risposta è stata immediata. Il Concertozzo parla di talento, di lavoro, di possibilità e lo fa senza paternalismi. È un evento che mette al centro le persone per quello che sanno fare e non per le difficoltà che affrontano. Per una città come la nostra, che ha sempre costruito il proprio futuro sul valore delle capacità e dell’impegno, è un messaggio che merita attenzione.»

L’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Scaramuzzi, dichiara: «Spesso il dibattito pubblico affronta la disabilità attraverso definizioni e categorie. Il Concertozzo sceglie una strada diversa: mostra persone che lavorano, organizzano, accolgono e partecipano. È una prospettiva che restituisce dignità alla normalità delle esperienze quotidiane e che aiuta a guardare oltre gli stereotipi. Credo sia questo il contributo più importante che queste giornate possono offrire.»

L’Amministrazione comunale ha scelto di sostenere concretamente l’iniziativa riconoscendone il valore sociale, culturale e promozionale. Un evento di questa rilevanza rappresenta infatti un’importante occasione di visibilità per Biella e per l’intero territorio, con ricadute positive anche per le attività economiche e ricettive locali grazie alla presenza di visitatori provenienti da diverse regioni italiane.

Sicurezza, viabilità, accoglienza e opportunità

Parallelamente alla definizione del programma, l’Amministrazione comunale sta lavorando in stretto raccordo con gli organizzatori e con tutte le istituzioni competenti, in particolar modo con la Prefettura e le forze dell’ordine, per predisporre il dispositivo organizzativo necessario ad accogliere in sicurezza il pubblico atteso nelle giornate del 26 e 27 giugno.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti legati alla pubblica sicurezza, alla gestione dei flussi di accesso e deflusso, alla mobilità, ai parcheggi, ai servizi di assistenza e alle misure necessarie per garantire il regolare svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni possibili.

«Ospitare un evento nazionale, come è accaduto lo scorso anno con l’Adunata degli Alpini, significa anche assumersi una responsabilità organizzativa importante. Per questo il Comune è impegnato da tempo in un lavoro costante di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo è consentire a cittadini, famiglie e visitatori di vivere queste due giornate in un clima sereno, ordinato e sicuro, valorizzando al meglio l’immagine e la capacità di accoglienza della nostra città», conclude il Sindaco Olivero.

Le attività di allestimento interesseranno progressivamente Piazza Falcone nei giorni precedenti l’evento. Le esigenze organizzative comporteranno inoltre l’utilizzo di una parte di Piazza Borsellino e dell’area di sosta a lato dello stadio di Corso 53° Fanteria, destinate alle strutture tecniche e ai servizi di supporto.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, le aree e le vie limitrofe all’evento saranno progressivamente interessate da divieti di sosta tra la serata di venerdì 26 giugno e la mattinata di sabato 27 giugno, mentre le chiusure alla circolazione entreranno in vigore nella mattinata di sabato.

Per la giornata di sabato 27 giugno è infatti previsto uno specifico piano della viabilità. Le limitazioni interesseranno in particolare Corso 53° Fanteria nel tratto compreso tra viale Macallè e via Trivero, via Piemonte, via Valle d’Aosta, via Liguria, viale Macallè nel tratto compreso tra Piazza Adua e via Rosmini, oltre al parcheggio di Piazza Adua e all’area di sosta di via Friuli. L’intersezione tra viale Macallè e Corso 53° Fanteria resterà chiusa per l’intera giornata.

L’organizzazione coinvolgerà inoltre numerose realtà del territorio che hanno scelto di contribuire concretamente alla buona riuscita della manifestazione. Tra queste, il Santuario di Oropa, che ospiterà per due notti circa sessanta ragazzi impegnati nell’evento.

Sabato 27 giugno il mercato in viale Macallè

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’organizzazione degli spazi cittadini interessati dalla manifestazione. Per la giornata di sabato 27 giugno il Comune metterà a disposizione degli operatori del mercato l’area di viale Macallè, individuata come sede temporanea per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali in concomitanza con il Concertozzo.

Il Comune renderà disponibili nei prossimi giorni alla stampa, sui propri canali social e sul sito della Città di Biella ulteriori dettagli relativi a parcheggi, limitazioni alla circolazione e misure organizzative previste prima e durante l’evento.

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