Un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali del NIPAAF di Biella ha portato al salvataggio di 32 cani, stipati in condizioni drammatiche e del tutto incompatibili con il loro benessere etologico.

Biella: 32 barboncini salvati dai Carabinieri Forestali

L’intervento è scaturito dall’incrocio dei dati delle banche di settore (ARVET e SINAC). Notate evidenti incongruenze nei numeri registrati, i militari sono intervenuti nell’hinterland biellese presso la residenza di un cinquantenne insieme al personale veterinario dell’ASL.

All’interno della proprietà gli agenti si sono trovati di fronte a uno scenario di grave degrado: 32 cani simil barboncini erano rinchiusi in box di fortuna di appena due metri quadrati, realizzati con legno di recupero, privi di luce e aerazione e impregnati di umidità e sporcizia. Particolarmente critica la situazione di tre cuccioli di meno di quattro mesi, reclusi in una gabbia per conigli con fondo in rete metallica, separati dalla madre. La maggior parte degli animali presentava pelo imbrattato da deiezioni, dermatiti, patologie oculari e zoppie.

L’operazione ha permesso di porre tutti i 32 esemplari sotto sequestro preventivo, sottraendoli alle sofferenze. Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali (Art. 544-ter C.P.) e detenzione incompatibile con la loro natura (Art. 727 C.P.). Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire la rete dell’allevamento abusivo. L’intervento conferma il ruolo chiave dell’Arma nella tutela degli animali.

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