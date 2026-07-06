Bel tempo e temperature accettabili per iniziare la settimana. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 6 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Bel tempo e temperature accettabili per iniziare la settimana

Nella notte Biella si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa è del 27% e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 12,1 km/h da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo è inizialmente sereno, con una temperatura che sale fino a 24,4°C. La copertura nuvolosa rimane bassa, attorno al 7%, e non si registrano precipitazioni. La velocità del vento è contenuta, con direzione Nord-Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continuano a essere favorevoli, con temperature che raggiungono i 30,2°C. Il cielo è caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 61%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge e la velocità del vento è moderata, proveniente principalmente da Sud-Sud Est.

Infine, nella sera, la temperatura scende a circa 22°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 29%. Le condizioni rimangono stabili, senza precipitazioni, e il vento è sempre lieve, con direzione Nord-Nord Ovest.

In sintesi, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature elevate e un clima gradevole.

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