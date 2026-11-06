Basta una voce per accendere il caso in via Arale a Cossato.

La notizia di un possibile campo rom in via Arale ha scatenato l’allarme tra i cittadini di Cossato. Ad oggi, tuttavia, non risultano richieste di autorizzazioni o allacci per un simile insediamento. Dietro l’allarme potrebbe celarsi una strategia per allertare i residenti e indurli a riacquistare i terreni a prezzi maggiorati.

Come gruppo consiliare siamo vicini ai residenti e comprendiamo i loro timori, ma questa reazione va letta in un contesto più ampio. È il sintomo di comunità esasperate da difficoltà quotidiane e da una crescente insicurezza. Spesso basta un’indiscrezione per innescare tensioni che riflettono un disagio sociale profondo. La politica ha il dovere di ascoltare, distinguendo i fatti reali dalle strumentalizzazioni, per offrire risposte concrete e vicine ai bisogni reali della gente.

Fra la gente e con la gente

Barbara Bancheri

Consigliera Pd al Comune di Cossato e alla Provincia di Biella

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