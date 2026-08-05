Bar ed ex cartolibreria cercano un gestore

L’amministrazione di Valdilana ha aperto un bando pubblico finalizzato alla locazione di alcuni storici locali commerciali di proprietà comunale – ex bar ed ex cartolibreria- situati in piazza Italia, nella località di Mosso.

L’iniziativa punta ad affidare a nuovi gestori spazi strategici per lo sviluppo economico della zona, offrendo condizioni vantaggiose per chi deciderà di investire nel territorio.

Ex bar ed ex cartolibreria, si cerca un gestore

I locali a bando sono l’ex edicola e l’ex bar. Il bando riguarderà due lotti ben distinti, con la possibilità di una gestione unificata: il lotto 1 riguarda dei locali precedentemente adibiti a edicola. Lo spazio è pronto all’uso, essendo stato interessato da recenti lavori di manutenzione straordinaria ultimati nel 2024 nell’ambito della riqualificazione del piano terreno del municipio di Mosso.

Il lotto 2 riguarda invece la sede di uno storico bar che è sfitto dal 30 novembre 2024. Questa struttura necessita di significativi interventi di manutenzione che interesseranno murature, intonaci, serramenti e il rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento e climatizzazione). Per favorire l’insediamento di attività commerciali solide, il Comune ha stabilito una durata contrattuale di 6 anni e ha previsto basi d’asta mensili particolarmente competitive.

Basi d’asta mensili a 250 e 400 euro mensili

Per quanto concerne il lotto 1, la base d’asta è fissata a 250 euro mensili (3mila euro all’anno). Per il lotto 2 la base d’asta è fissata a 400 euro mensili (4.800 all’anno). Invece se si vuole concorrere ad entrambi i lotti, la base d’asta agevolata è di 600 euro mensili (7.200 all’anno). L’amministrazione ha volutamente previsto una tariffa complessiva ridotta per chi sceglierà di prendere in gestione entrambi i lotti, con l’obiettivo di incentivare la nascita di un’unica e più ampia attività commerciale. Le offerte commerciali dovranno pervenire esclusivamente al rialzo, con uno step minimo di aumento pari a 100 euro rispetto alla base d’asta.

La vera novità del provvedimento riguarda le agevolazioni per il lotto 2 (l’ex bar): poiché la struttura richiede importanti interventi di adeguamento e ristrutturazione che saranno a carico dell’aggiudicatario, il Comune ha deciso di venire incontro ai futuri gestori.

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