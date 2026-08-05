AttualitàValli Mosso e Sessera
Bar ed ex cartolibreria cercano un gestore
Il Comune di Valdilana mette a bando l’ex bar e l’ex edicola di piazza Italia con canoni agevolati e incentivi per chi investirà nella riqualificazione degli spazi. Prevista anche la possibilità di una gestione unificata per favorire il rilancio del centro di Mosso
L’amministrazione di Valdilana ha aperto un bando pubblico finalizzato alla locazione di alcuni storici locali commerciali di proprietà comunale – ex bar ed ex cartolibreria- situati in piazza Italia, nella località di Mosso.
L’iniziativa punta ad affidare a nuovi gestori spazi strategici per lo sviluppo economico della zona, offrendo condizioni vantaggiose per chi deciderà di investire nel territorio.
Ex bar ed ex cartolibreria, si cerca un gestore
I locali a bando sono l’ex edicola e l’ex bar. Il bando riguarderà due lotti ben distinti, con la possibilità di una gestione unificata: il lotto 1 riguarda dei locali precedentemente adibiti a edicola. Lo spazio è pronto all’uso, essendo stato interessato da recenti lavori di manutenzione straordinaria ultimati nel 2024 nell’ambito della riqualificazione del piano terreno del municipio di Mosso.
Il lotto 2 riguarda invece la sede di uno storico bar che è sfitto dal 30 novembre 2024. Questa struttura necessita di significativi interventi di manutenzione che interesseranno murature, intonaci, serramenti e il rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento e climatizzazione). Per favorire l’insediamento di attività commerciali solide, il Comune ha stabilito una durata contrattuale di 6 anni e ha previsto basi d’asta mensili particolarmente competitive.
Basi d’asta mensili a 250 e 400 euro mensili
Per quanto concerne il lotto 1, la base d’asta è fissata a 250 euro mensili (3mila euro all’anno). Per il lotto 2 la base d’asta è fissata a 400 euro mensili (4.800 all’anno). Invece se si vuole concorrere ad entrambi i lotti, la base d’asta agevolata è di 600 euro mensili (7.200 all’anno). L’amministrazione ha volutamente previsto una tariffa complessiva ridotta per chi sceglierà di prendere in gestione entrambi i lotti, con l’obiettivo di incentivare la nascita di un’unica e più ampia attività commerciale. Le offerte commerciali dovranno pervenire esclusivamente al rialzo, con uno step minimo di aumento pari a 100 euro rispetto alla base d’asta.
La vera novità del provvedimento riguarda le agevolazioni per il lotto 2 (l’ex bar): poiché la struttura richiede importanti interventi di adeguamento e ristrutturazione che saranno a carico dell’aggiudicatario, il Comune ha deciso di venire incontro ai futuri gestori.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook