AttualitàBiella
Banca sella sostiene Unicef e aiuta il Nepal
Avviata una raccolta fondi dopo la terribile alluvione di agosto
Banca Sella sostiene l’UNICEF Italia per contribuire all’emergenza umanitaria che ha colpito il Nepal, promuovendo una raccolta fondi tra i propri clienti per supportare gli interventi di assistenza alle popolazioni colpite dall’alluvione del 26 agosto.
L’niziativa sarà attiva sui principali canali della banca – tra cui app, sito internet e comunicazioni dedicate ai clienti – e di Hype. Banca Sella partecipa con una donazione di
20.000 euro. Tutte le somme raccolte saranno destinate all’UNICEF per fornire aiuti alle famiglie e ai bambini del Nepal che stanno affrontando una situazione di particolare
difficoltà.
L’UNICEF è intervenuto fin dalle prime ore dell’emergenza per distribuire beni di prima necessità, garantire assistenza sanitaria, acqua potabile e sostegno alle comunità colpite.
Anche un piccolo contributo può trasformarsi rapidamente in un aiuto concreto: con 10 euro è possibile fornire un kit di emergenza con medicinali di primo soccorso, alimenti terapeutici pronti all’uso, una coperta e compresse per la potabilizzazione dell’;acqua; con 25 euro un kit igienico per una famiglia; con 50 euro cinque kit per neonati e madri; con 120 euro si può contribuire alla realizzazione di servizi igienici temporanei e spazi per l'igiene personale. Le donazioni possono essere effettuate sul conto corrente intestato a Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS, codice IBAN IT33I0306909606100000402776, indicando nella
causale “Banca Sella per Nepal”.
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