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Banca sella sostiene Unicef e aiuta il Nepal

Avviata una raccolta fondi dopo la terribile alluvione di agosto

Pubblicato

3 minuti fa

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Banca Sella e carabinieri
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Banca Sella sostiene l’UNICEF Italia per contribuire all’emergenza umanitaria che ha colpito il Nepal, promuovendo una raccolta fondi tra i propri clienti per supportare gli interventi di assistenza alle popolazioni colpite dall’alluvione del 26 agosto.
L’niziativa sarà attiva sui principali canali della banca – tra cui app, sito internet e comunicazioni dedicate ai clienti – e di Hype. Banca Sella partecipa con una donazione di
20.000 euro. Tutte le somme raccolte saranno destinate all’UNICEF per fornire aiuti alle famiglie e ai bambini del Nepal che stanno affrontando una situazione di particolare
difficoltà.
L’UNICEF è intervenuto fin dalle prime ore dell’emergenza per distribuire beni di prima necessità, garantire assistenza sanitaria, acqua potabile e sostegno alle comunità colpite.
Anche un piccolo contributo può trasformarsi rapidamente in un aiuto concreto: con 10 euro è possibile fornire un kit di emergenza con medicinali di primo soccorso, alimenti terapeutici pronti all’uso, una coperta e compresse per la potabilizzazione dell’;acqua; con 25 euro un kit igienico per una famiglia; con 50 euro cinque kit per neonati e madri; con 120 euro si può contribuire alla realizzazione di servizi igienici temporanei e spazi per l&#39;igiene personale. Le donazioni possono essere effettuate sul conto corrente intestato a Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS, codice IBAN IT33I0306909606100000402776, indicando nella
causale “Banca Sella per Nepal”.

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