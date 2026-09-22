Banca sella sostiene Unicef e aiuta il Nepal

Banca Sella sostiene l’UNICEF Italia per contribuire all’emergenza umanitaria che ha colpito il Nepal, promuovendo una raccolta fondi tra i propri clienti per supportare gli interventi di assistenza alle popolazioni colpite dall’alluvione del 26 agosto.

L’niziativa sarà attiva sui principali canali della banca – tra cui app, sito internet e comunicazioni dedicate ai clienti – e di Hype. Banca Sella partecipa con una donazione di

20.000 euro. Tutte le somme raccolte saranno destinate all’UNICEF per fornire aiuti alle famiglie e ai bambini del Nepal che stanno affrontando una situazione di particolare

difficoltà.

L’UNICEF è intervenuto fin dalle prime ore dell’emergenza per distribuire beni di prima necessità, garantire assistenza sanitaria, acqua potabile e sostegno alle comunità colpite.

Anche un piccolo contributo può trasformarsi rapidamente in un aiuto concreto: con 10 euro è possibile fornire un kit di emergenza con medicinali di primo soccorso, alimenti terapeutici pronti all’uso, una coperta e compresse per la potabilizzazione dell’;acqua; con 25 euro un kit igienico per una famiglia; con 50 euro cinque kit per neonati e madri; con 120 euro si può contribuire alla realizzazione di servizi igienici temporanei e spazi per l'igiene personale. Le donazioni possono essere effettuate sul conto corrente intestato a Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS, codice IBAN IT33I0306909606100000402776, indicando nella

causale “Banca Sella per Nepal”.

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