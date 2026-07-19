Bambino vaga per strada a Benna: soccorso da alcuni passanti.

Un bambino di pochi anni è stato intercettato mentre camminava da solo e senza meta in mezzo alla carreggiata, a breve distanza dal centro cittadino. E’ successo a Benna. A evitare il peggio, intorno alle 15, è stato il tempestivo intervento di alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il piccolo visibilmente provato e disorientato a causa delle temperature torride della giornata.

Tra i soccorritori anche una giovane coppia che ha immediatamente arrestato la marcia per prestare assistenza. I due giovani hanno spiegato che, insieme ad altri passanti, si sono subito presi cura del minore, provvedendo contemporaneamente ad allertare i soccorsi tramite il numero unico di emergenza. La prontezza e il senso civico dei presenti hanno così scongiurato i rischi legati sia al flusso dei veicoli sia al forte calore estivo, che avrebbe potuto disidratare rapidamente il piccolo.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 e i Carabinieri. Mentre il personale medico visitava il bambino per accertarsi delle sue condizioni di salute, i militari dell’Arma hanno avviato i primi rilievi e raccolto le dichiarazioni dei testimoni. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, chiarire come il bimbo sia riuscito a sfuggire alla sorveglianza degli adulti e rintracciare al più presto i familiari.

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