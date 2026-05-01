Azienda si fa Museo: incontro con Daniele Basso e Giandomenico Piluso

L’arte e la cultura escono dalle aule accademiche e dalle gallerie per sedersi al tavolo di un bar.

Dopo il notevole riscontro di pubblico dei primi appuntamenti, prosegue “Aperitivo con…”, il ciclo di appuntamenti conviviali ideati in collaborazione con l’artista Daniele Basso. L’obiettivo è trasformare il momento dell’aperitivo in uno spazio di scambio spontaneo, dove il sapere abbandona la rigidità frontale per farsi dialogo aperto tra esperti, studenti e cittadini.

Il terzo appuntamento, in programma giovedì 7 maggio alle ore 17.30 presso il Den Cafè di Città Studi Biella, vedrà l’artista Daniele Basso dialogare con il Professor Giandomenico Piluso – docente di Storia economica del nuovo Corso di laurea di Moda e Cultura d’Impresa dell’Università di Torino – in un confronto che esplorerà il ruolo dell'imprenditore moderno quale custode e innovatore di un patrimonio unico. Il dibattito si snoderà attorno all’idea dell’arte come strumento di comunicazione l’avanguardia, capace di dare corpo e voce all’heritage aziendale: non più una semplice eredità del passato, ma un archivio vivo di valori che trova la sua massima espressione nei musei d’impresa.

In questi spazi, la storia produttiva si trasforma in narrazione collettiva, permettendo all’azienda di cristallizzare la propria legacy e di proiettarla verso il futuro.

Il dialogo approfondirà come la presenza di collezioni d’arte in azienda e l’invito rivolto agli artisti di operare direttamente nei luoghi della produzione non siano semplici operazioni di abbellimento, ma scelte strategiche per ridefinire la brand identity. L’artista in fabbrica diventa un catalizzatore di cambiamento, capace di umanizzare gli ambienti di lavoro e di tradurre l’identità del marchio in un linguaggio universale. Questo connubio trasforma l’impresa in un polo culturale che genera un legame indissolubile con il territorio, dove l’opera d’arte diventa il ponte emozionale che connette l’eccellenza manifatturiera alla comunità. Fulcro visivo di questa riflessione sarà la scultura "Aureo"

di Daniele Basso, simbolo di quella perfezione e di quella tensione etica che caratterizzano

l'impresa illuminata.

L’iniziativa dialoga con la proposta di lettura realizzata dalla biblioteca Luigi Squillario – Città Studi

Biella e dal titolo “Musei d’impresa”.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Durante l’incontro sarà possibile degustare

le proposte food & drink del Den Cafè.

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