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Auto sparita: il proprietario aveva lasciato la chiave inserita

Il Suzuky è stato trovato però quasi subito sempre a Cossato

Pubblicato

5 minuti fa

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le telecamere arrivano anche a Chiavazza
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Auto sparita: il proprietario aveva lasciato la chiave inserita

Ieri un Suzuky è stato trovato in via Imer Zola a Cossato parcheggiato intralciando il passaggio. Al centralino dei carabinieri arrivava la chiamata del proprietario di un Suzuky che era stato asportato da Cossato. Qualcuno evidentemente l’aveva spostata. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per capire cosa fosse successo.

 

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