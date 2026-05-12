Attualità
Auto sparita: il proprietario aveva lasciato la chiave inserita
Il Suzuky è stato trovato però quasi subito sempre a Cossato
Auto sparita: il proprietario aveva lasciato la chiave inserita
Ieri un Suzuky è stato trovato in via Imer Zola a Cossato parcheggiato intralciando il passaggio. Al centralino dei carabinieri arrivava la chiamata del proprietario di un Suzuky che era stato asportato da Cossato. Qualcuno evidentemente l’aveva spostata. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per capire cosa fosse successo.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella2 giorni fa
Padre di due figli muore a soli 48 anni. Grave lutto a Biella
Cronaca2 giorni fa
Trovato morto vicino a un corso d’acqua. Tragedia a Pollone
Fuori provincia2 giorni fa
Auto finisce fuori strada con quattro giovani a bordo: uno è in codice rosso
Biella2 giorni fa
Scontro all’incrocio tra via Piave e via Trieste: coinvolti anche due bambini
Attualità8 ore fa