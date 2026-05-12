Auto sparita: il proprietario aveva lasciato la chiave inserita

Ieri un Suzuky è stato trovato in via Imer Zola a Cossato parcheggiato intralciando il passaggio. Al centralino dei carabinieri arrivava la chiamata del proprietario di un Suzuky che era stato asportato da Cossato. Qualcuno evidentemente l’aveva spostata. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per capire cosa fosse successo.

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