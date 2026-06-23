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Auto contro scooter a Cossato: ferita una giovane

La ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti

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5 secondi fa

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incidente stradale
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Auto contro scooter a Cossato: ferita una giovane.

Incidente ieri sera in via Mazzini a Cossato tra una auto e uno scooter. Ancora da chiarire la dinamica. Ad avere la peggio la giovane ragazza in sella allo scooter che è caduta sull’asfalto.  Presenti i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato  che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi.

La giovane invece è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.

I rilievi invece sono stati effettuati dai carabinieri.

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