Auto a fuoco in autostrada: intervento dei vigili del fuoco

Momenti concitati nella mattinata di domenica 18 ottobre, lungo l’autostrada A4 nel territorio di Borgo d’Ale. Un’autovettura ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Torino, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori.

L’allarme è scattato intorno alle 9. Le fiamme hanno interessato il mezzo e hanno richiesto la messa in sicurezza del tratto autostradale, mentre il traffico veniva gestito per consentire le operazioni in condizioni di sicurezza.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco

A intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quelli del distaccamento volontario di Santhià. Le squadre hanno spento completamente l’incendio, evitando che le fiamme potessero creare ulteriori pericoli lungo la carreggiata.

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