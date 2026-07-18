Auto a fuoco a Borgosesia: salvo il conducente

L’emergenza è scattata quando la vettura ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava sulla strada provinciale. Ricevuta la segnalazione, la squadra dei vigili del fuoco di Varallo ha raggiunto rapidamente il luogo dell’intervento, trovando il mezzo già interessato dalle fiamme.

L’azione dei soccorritori ha consentito di circoscrivere l’incendio ed estinguerlo in tempi brevi, evitando che il rogo potesse propagarsi o provocare ulteriori situazioni di pericolo. L’intervento si è svolto con particolare attenzione proprio per la presenza dell’impianto a Gpl installato sul veicolo.

Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della zona. In casi come questo è fondamentale verificare che non vi siano rischi residui legati all’alimentazione del mezzo e alle conseguenze provocate dalle alte temperature sviluppate durante il rogo.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine, che hanno collaborato nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di soccorso. La circolazione è stata regolata per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza fino al completamento dell’intervento.