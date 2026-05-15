Una donna di 49 anni è rimasta ferita l’altra sera a Cossato, nel Biellese orientale, dopo un incidente avvenuto lungo una strada del paese. La ciclista è stata urtata dalla portiera di un’auto aperta improvvisamente dal conducente, fermo con il mezzo in sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Apre la portiera dell’auto e un ciclista ci finisce addosso

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente, la 49enne stava percorrendo la strada in bicicletta quando si è trovata davanti la portiera dell’auto spalancata pochi istanti prima del suo passaggio. L’impatto non le avrebbe lasciato il tempo di evitare l’ostacolo.

La donna è così caduta violentemente sull’asfalto, riportando alcune escoriazioni e contusioni. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario del 118, è stata trasportata al pronto soccorso per ulteriori controlli medici. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo i soccorsi, i carabinieri hanno avviato una serie di verifiche sulla dinamica dell’accaduto, e ovviamente sull’uomo che si trovava alla guida del veicolo. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il conducente non avrebbe potuto guidare perché già in passato destinatario di un provvedimento di revoca della patente.

Non solo. Durante le operazioni di identificazione, l’uomo avrebbe anche fornito generalità non corrispondenti al vero ai militari dell’Arma. Una circostanza che potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione sotto il profilo penale e amministrativo.

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