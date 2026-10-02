È stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 1° corso straordinario per il reclutamento di 400 Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, riservato a candidati in possesso di laurea.

Aperto il concorso pubblico per 400 marescialli dei carabinieri

I posti disponibili sono così ripartiti:

390 posti riservati ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 683, comma 9-bis, e 684 del Decreto Legislativo n. 66/2010.

10 posti destinati ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (livello B2 del QCER), rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Il bando rappresenta un’importante opportunità di carriera nei ruoli apicali della forza armata per laureati. La selezione prevede lo svolgimento di prove scritte, accertamenti sanitari, psicofisici, attitudinali e una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli accademici e di servizio. Le domande di partecipazione devono essere presentate secondo le modalità e i termini indicati nel portale ufficiale dei concorsi dell’Arma dei Carabinieri.

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