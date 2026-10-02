AttualitàFuori provincia
Anziano trovato morto in auto nel parcheggio
Ad accorgersi alcuni passanti che hanno dato l’allarme.
Un uomo anziano è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, all’interno della propria auto a Romagnano Sesia.
Anziano trovato morto in auto nel parcheggio
Il veicolo era fermo nell’ampio parcheggio vicino al centro sportivo “L’incontro”, lungo la strada provinciale che conduce in direzione di Cureggio.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le sue generalità non sono ancora state rese note e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla sua identità.
Dopo la segnalazione, l’area è stata raggiunta rapidamente dai soccorritori. Gli operatori hanno verificato le condizioni dell’anziano, constatandone il decesso. Il corpo si trovava ancora all’interno dell’automobile quando sono iniziate le operazioni sul posto.
I carabinieri hanno quindi svolto gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Non sono emersi elementi che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali, secondo le prime informazioni raccolte.
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