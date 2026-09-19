«Anziani sì, ma non a piedi!»: i biellesi dicono no al taglio della patente.

«Anziani sì, ma non a piedi!»: i biellesi dicono no al taglio della patente

Io ho bisogno di essere autonomo e muovermi liberamente. Non si può sempre generalizzare, ogni caso è diverso dall’altro».

Nelle parole di Adriano Riello, si respira la preoccupazione scatenata dalla proposta di legge che l’onorevole Mario Valducci, Presidente della commissione Trasporti della Camera, ha presentato nel corso di un convegno organizzato da Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); l’intento, sarebbe quello di non rinnovare la patente a chi ha superato gli 85 anni. «Che siano 80 o 85, di questo si può discutere – precisa Valducci – ma la questione va affrontata, dobbiamo prendere atto che siamo un Paese di vecchi». Il progetto però, non si ferma qui.

L’idea è quella di introdurre il rinnovo annuale obbligatorio già a partire dai 70 anni, trasformando l’attuale visita di controllo, definita quasi un’autocertificazione, in una verifica più accurata che venga certificata dal medico curante. La sua proposta mette in difficoltà i cittadini biellesi, che si mostrano visibilmente preoccupati. «Non ha senso: ci sono molti anziani che si mantengono bene e non sono in difficoltà», sostengono Giselle Simone e Roberto Andorno, che fanno sentire a gran voce il loro parere: «Bisogna pensare anche alle persone sole: chi le porterebbe a fare la spesa e a comprare le medicine? Non tutti possono permettersi una badante». Secondo loro questa nuova lege non sarebbe d’aiuto, ma anzi, si dimostrerebbe una gran portatrice di problemi.

Una posizione che viene condivisa anche da Sergio Fileni, che suggerisce una valutazione individuale e non generalizzata: «Si dovrebbe tracciare una linea che separa chi a 85 anni è ancora in grado di guidare e chi no. A Biella non ci sono tanti servizi per gli spostamenti, la macchina è un salva vita», E poi aggiunge: «Come cambierebbe la vita di un ultra ottantenne in piena salute, senza la patente? Questa è la vera domanda da porsi».

Dello stesso parere Fernando Davide che insiste sulla necessità di controlli più severi per il rinnovo: «Una visita più rigida eviterebbe di rinnovare la patente solo a chi non è più in grado di guidare in sicurezza».

Questi sono alcuni degli interrogativi che si pongono i biellesi. La maggior parte confluiscono nell’opinione espressa da Ebe Fulvia Zucchi, che si chiede: «Se un anziano non ha problemi, perché non rinnovargliela ? Qui a Biella non abbiamo molti mezzi pubblici».

Diverso è invece il parere di Lorenzo Tavaglione e Domenico Novaretti: «Siamo d’accordo che 85 anni non sono pochissimi, ma se i soggetti rispondono ai requisiti perché non rinnovarla? Ovviamente sarebbe necessario un controllo dei riflessi».

Se da una parte, la quasi totalità dei cittadini si mostra dubbiosa, dall’altra, ci sono delle voci fuori dal coro, come quella di Daniele Albarello che sostiene il progetto appieno: «Sono a favore della proposta: dopo una certa età si perdono i riflessi, non sono più come quelli di una volta».

Questa possibile legge ha acceso Biella, che si rispecchia totalmente nell’affermazione dell’onorevole Valducci “Il Paese dei vecchi”. Infatti secondo i dati statistici, gli anziani biellesi rappresentano il 20% in più rispetto ai giovani che si attestano appena al 10%. Proprio per questo, il dibattito diventa centrale: il territorio non è ben collegato, ha carenze evidenti, soprattutto sul fronte del trasporto pubblico e non poter guidare diventerebbe un problema per chi si mantiene in salute e riesce a svolgere autonomamente le attività quotidiane. Secondo molti dei cittadini biellesi se la proposta venisse approvata, Biella si spegnerebbe immediatamente. Negare la libertà di spostamento ad una cittadinanza composta per lo più da persone anziane, significherebbe isolarla, condannando la città ad un abbandono mai visto prima.

Irene Pelissier

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