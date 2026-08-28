Una nuova e odiosa truffa ha colpito il territorio biellese.

Anziana truffata dal falso poliziotto: spariti ori e denaro

Nella giornata di ieri, la donna è stata raggiunta da una telefonata da parte di un individuo che si è spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine. Con toni persuasivi e facendo leva sul fattore emotivo e sulla paura, il falso poliziotto è riuscito a costruire una storia credibile. Ha convinto la vittima della necessità impellente di consegnare del denaro.

Seguendo le istruzioni ricevute al telefono, l’anziana è stata indotta a credere che da lì a poco si sarebbe presentato un collega presso la sua abitazione per ritirare la somma richiesta. Presa dal panico e riponendo totale fiducia in quelle che credeva essere le autorità, la donna ha raccolto tutti i contanti disponibili in casa e diversi monili in oro, oggetti non solo di valore economico ma anche dal profondo significato affettivo. Poco dopo, un complice del truffatore si è presentato alla porta e si è fatto consegnare l’intero bottino, per poi dileguarsi rapidamente.

Solo in un secondo momento la vittima ha maturato il terribile sospetto di essere stata raggirata. Trovato il coraggio di chiedere aiuto, ha contattato il 112 per denunciare l’accaduto. I Carabinieri sono prontamente intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini del caso per identificare i responsabili. Le forze dell’ordine rinnovano l’appello a diffidare sempre di chi chiede denaro a domicilio.

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