Anna Boggio, un vero angelo degli animali.

Anna Boggio, un vero angelo degli animali

Ci sono esistenze intere che si intrecciano in modo indissolubile con una missione, capaci di trasformare la passione in un dono costante per il prossimo e per il territorio.

È il caso di Anna Boggio, una colonna del volontariato locale che ha tagliato lo straordinario traguardo di ben 60 anni dedicati interamente alla tutela, alla difesa e all’amore incondizionato per gli animali.

Una storia fatta di dedizione sul campo, accoglienza e una straordinaria creatività messa sempre al servizio delle cause più nobili.

Il lungo viaggio di Anna nel mondo del volontariato è iniziato molti decenni fa tra le file dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali all’epoca presieduto da Egle Timo Griffa ndr), dove ha mosso i primi passi nell’assistenza alle creature più indifese. Successivamente, la sua opera è proseguita con l’Acaba, l’associazione locale da sempre in prima linea per il benessere degli animali d’affezione. Infine, Anna è approdata alla Lipu (Lega italiana protezione uccelli), l’associazione della quale è ancora oggi una volontaria attiva e pilastro fondamentale.

Un percorso circondato da un affetto immenso e dalla stima dei compagni di viaggio. «Ho curato tanti cani e gatti, li ho anche ospitati in casa mia – racconta con emozione Anna –. Poi sono entrata alla Lipu: il presidente della sezione di Biella è Giuseppe Ranghino; una brava e bella persona. Amo da impazzire gli animali».

L’amore di Anna Boggio non si esprime soltanto attraverso le cure dirette, ma si traduce ogni giorno in una vera e propria officina di solidarietà tra le mura di casa sua. Con pazienza e grandissima abilità manuale, Anna realizza a mano centinaia di oggetti unici: graziose bamboline, morbidi animaletti di pezza e oggettistica di vario genere. Queste creazioni artigianali non rimangono chiuse in un cassetto, ma vengono esposte e vendute durante i banchetti dell’associazione. Il ricavato, viene interamente devoluto alla Lipu per sostenere i progetti di protezione della fauna selvatica e la cura degli uccelli feriti o in difficoltà.

Oltre all’artigianato, Anna ha trovato nella scrittura un ulteriore canale per trasmettere la sua immensa sensibilità. Nel corso degli anni ha firmato due libri intensi e toccanti: “Victor il gufo” tratto da una storia vera di un gufetto, e “Per amore di Devid”, invece dedicato a un cagnolino che prese in cura proveniente da una situazione drammatica.

Entrambi i volumi sono stati pubblicati dalle Edizioni Lassù gli Ultimi, una realtà editoriale da sempre attenta alle storie autentiche e radicate nel cuore del territorio.

Attraverso le pagine dei suoi libri, Anna riesce a dare voce a chi non ce l’ha, raccontando il legame profondo, quasi magico, che si stabilisce tra l’essere umano e il mondo animale, lasciando una testimonianza scritta di una vita spesa a proteggere la vita.

Oltre al suo immenso impegno nel sociale, Anna Boggio è una figura di spicco nel panorama culturale: di professione, infatti, è una nota e stimata pittrice.

suo talento artistico e la sua sensibilità l’hanno portata a esporre le sue opere ben oltre i confini locali, realizzando numerose mostre di successo in giro per mezza Europa.

Questa sua profonda vena artistica si riflette inevitabilmente nella sua sensibilità verso la natura, dimostrando come l’arte e l’amore per la vita corrano da sempre sugli stessi binari.

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