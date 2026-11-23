Ancora un po’ di pioggia, ma il tempo poi migliora. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 23 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Ancora un po’ di pioggia, ma il tempo poi migliora

Nella notte il Biellese sarà caratterizzato da pioggia leggera fino alle prime ore del mattino. Le temperature si mantengono intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione prevista verso l’alba. La copertura nuvolosa è elevata, raggiungendo il 100%, e la velocità del vento si attesta intorno ai 2-3 km/h, proveniente principalmente da Nord.

Durante la mattina, il cielo si presenta con nubi sparse e le temperature salgono, raggiungendo un massimo di circa 14,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si mantiene alta, attorno al 73%, mentre il vento continua a soffiare da Nord Ovest con velocità variabile.

Nel pomeriggio, il tempo migliora ulteriormente, con un cielo per lo più sereno e temperature in calo fino a 10,6°C. La copertura nuvolosa è ridotta al 25% e le condizioni di vento restano tranquille, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attestano intorno ai 2,4°C. Il cielo rimane prevalentemente sereno o con poche nuvole e la pressione atmosferica continua a salire, raggiungendo i 1020 hPa. L’umidità si stabilizza attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

In sintesi, il meteo di oggi a Biella si preannuncia variabile, con un inizio di giornata umido e successivamente un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

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