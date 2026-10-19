Ancora pioggia, ma con il passare delle ore potrebbe migliorare. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Ancora pioggia, ma con il passare delle ore potrebbe migliorare

La notte si presenta con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiunge il 95%. Le temperature si mantengono intorno ai 15,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento è moderata, intorno ai 7,7 km/h, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche continuano a essere caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura sale leggermente, raggiungendo i 15,9°C. La copertura nuvolosa rimane al 100%, con una diminuzione della velocità del vento a 5,6 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno al 92%.

Il pomeriggio porta un cambiamento parziale, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura massima si attesta intorno ai 19,2°C. La velocità del vento è moderata, ma le condizioni di umidità rimangono elevate, intorno al 62%.

Infine, la sera si presenta con nubi sparse e una temperatura in calo, che scende a 12,5°C. La velocità del vento è debole, con valori intorno ai 1,4 km/h. La copertura nuvolosa varia, ma la maggior parte della serata si svolge sotto un cielo prevalentemente nuvoloso.

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