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Ancora pioggia, ma con il passare delle ore potrebbe migliorare
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 ottobre
Ancora pioggia, ma con il passare delle ore potrebbe migliorare. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora pioggia, ma con il passare delle ore potrebbe migliorare
La notte si presenta con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiunge il 95%. Le temperature si mantengono intorno ai 15,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento è moderata, intorno ai 7,7 km/h, proveniente da Nord Est.
Nella mattina, le condizioni meteorologiche continuano a essere caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura sale leggermente, raggiungendo i 15,9°C. La copertura nuvolosa rimane al 100%, con una diminuzione della velocità del vento a 5,6 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno al 92%.
Il pomeriggio porta un cambiamento parziale, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura massima si attesta intorno ai 19,2°C. La velocità del vento è moderata, ma le condizioni di umidità rimangono elevate, intorno al 62%.
Infine, la sera si presenta con nubi sparse e una temperatura in calo, che scende a 12,5°C. La velocità del vento è debole, con valori intorno ai 1,4 km/h. La copertura nuvolosa varia, ma la maggior parte della serata si svolge sotto un cielo prevalentemente nuvoloso.
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