AttualitàBiella
Ancora nuvole, il maltempo la fa da padrone
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio
Ancora nuvole, il maltempo la fa da padrone. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora nuvole, il maltempo la fa da padrone
La notte si presenta con un cielo coperto e una temperatura che si attesta attorno ai +6,2°C. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 30,6 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza sui 1024 hPa.
Durante la mattina, il cielo continua a rimanere coperto, con temperature che variano da +5,7°C a +6,6°C. Il vento soffia da Nord-Nord Est, con una velocità che può arrivare fino a 21 km/h. L’umidità rimane sopra l’80%, garantendo una sensazione di freschezza.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiscono sostanziali variazioni. Il cielo resta coperto e le temperature si attestano tra +5,7°C e +6,7°C. Anche in questa fase della giornata, il vento continua a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità costante e una pressione atmosferica stabile.
La sera porta con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggirano intorno ai +4,9°C. Il cielo rimane coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si mantiene elevata, contribuendo a una sensazione di freddo.
In sintesi, a Biella si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto, temperature fresche e una velocità del vento moderata.
LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook