Ancora nuvole, il maltempo la fa da padrone. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La notte si presenta con un cielo coperto e una temperatura che si attesta attorno ai +6,2°C. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 30,6 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza sui 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continua a rimanere coperto, con temperature che variano da +5,7°C a +6,6°C. Il vento soffia da Nord-Nord Est, con una velocità che può arrivare fino a 21 km/h. L’umidità rimane sopra l’80%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiscono sostanziali variazioni. Il cielo resta coperto e le temperature si attestano tra +5,7°C e +6,7°C. Anche in questa fase della giornata, il vento continua a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità costante e una pressione atmosferica stabile.

La sera porta con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggirano intorno ai +4,9°C. Il cielo rimane coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si mantiene elevata, contribuendo a una sensazione di freddo.

In sintesi, a Biella si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto, temperature fresche e una velocità del vento moderata.

