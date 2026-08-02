Non sembra placarsi la striscia di sinistri che continua a interessare la nota strada della Serra.

Altro incidente in moto: stavolta è successo sulla Serra

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1° agosto, si è verificato l’ennesimo incidente stradale lungo un’arteria che già in passato è stata spesso teatro di episodi analoghi e tragici eventi di cronaca.

La dinamica dell’accaduto è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto per i rilievi di rito, ma dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un sinistro autonomo. Ad avere la peggio è stato un giovane che, mentre si trovava in sella alla propria motocicletta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto.

Soccorsi immediati e bilancio

L’allarme è scattato tempestivamente e sul luogo dell’impatto sono giunti i sanitari per prestare le prime cure del caso. Fortunatamente, le conseguenze fisiche per il centauro si sono rivelate meno gravi di quanto si potesse temere in un primo momento: il ragazzo avrebbe riportato soltanto alcune escoriazioni e contusioni lievi, oltre al forte spavento.

Più evidenti, invece, i danni materiali riportati dal veicolo a due ruote a seguito dell’impatto e dello scivolamento sulla sede stradale.

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