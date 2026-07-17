Sfortunatamente ieri sono comparsi due nuovi focolai nel comune di Alto Sermenza: uno a Ferrate e uno a Pietremarce di Rima.

Altri due incendi sui monti dell’alta Valsesia

Niente di preoccupante al momento ma hanno necessitato di intervento di elicottero.

Cervatto sembrerebbe il più tranquillo.

Mentre la Res ha necessitato di una decina di lanci di elicottero in mattinata.

Quello di Boccioleto è ancora attivo ma non si muove.

I Vigili del

Fuoco e l’Aib sono sempre allerta e in osservazion

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