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Altri due incendi sui monti dell’alta Valsesia

Allarme ieri ad Alto Sermenza

Pubblicato

1 ora fa

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Sfortunatamente ieri sono comparsi due nuovi focolai nel comune di Alto Sermenza: uno a Ferrate e uno a Pietremarce di Rima.

Altri due incendi sui monti dell’alta Valsesia

Niente di preoccupante al momento ma hanno necessitato di intervento di elicottero.
Cervatto sembrerebbe il più tranquillo.
Mentre la Res ha necessitato di una decina di lanci di elicottero in mattinata.
Quello di Boccioleto è ancora attivo ma non si muove.
I Vigili del
Fuoco e l’Aib sono sempre allerta e in osservazion
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