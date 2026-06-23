Anche a Biella l’inizio della settimana è rovente.

Altra settimana rovente a Biella

L’ondata di caldo eccezionale causata dall’alta pressione subtropicale-continentale sta investendo in pieno il Nord-Ovest italiano, registrando anomalie termiche comprese tra i 5 e i 7 °C sopra la media stagionale. Nel Biellese la colonnina di mercurio ha toccato un picco di +34 °C nella giornata di lunedì 22 giugno. Un valore decisamente elevato per il mese in corso, che posiziona la città tra le aree collinari e montane più calde, al pari di Cuneo (+34 °C).

Nel resto della regione la situazione è ancora più estrema, con temperature che sfiorano record storici cinquantennali e secolari: si passa dai +35 °C di Novara e Verbania ai +36 °C di Vercelli, fino ai picchi soffocanti di Torino e Asti (+37 °C) e l’apice di Alessandria con ben +38 °C. Basti pensare che la stazione di Torino-Caselle, con i suoi +36.4 °C, ha registrato il secondo valore più alto per giugno dal 1965.

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