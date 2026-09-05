Alpinista biellese grave dopo la caduta sulle Dolomiti

Un grave incidente di montagna si è verificato sul Primo Pilastro della Tofana di Rozes, nelle Dolomiti ampezzane. Un alpinista di 68 anni, residente a Occhieppo Inferiore (Biella), è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo una drammatica caduta.

L’uomo stava affrontando lo Spigolo Zero ed era impegnato a salire da primo di cordata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato per circa venti metri. Nel corso della rovinosa caduta, il casco protettivo si è spaccato a causa dell’impatto contro la parete rocciosa, lasciando lo scalatore privo di conoscenza e sospeso nel vuoto a testa in giù.

Immediato l’intervento dei soccorsi: l’elisoccorso è giunto tempestivamente sul posto, riuscendo a recuperare il sessantottenne mediante il verricello per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’elicottero è successivamente ritornato in parete per procedere al recupero della compagna di cordata, rimasta illesa ma sotto shock per l’accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato