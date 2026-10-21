Allerta Meteo: aperta la sala operativa della Protezione civile

La Regione Piemonte ha aperto la Sala operativa della Protezione civile nella sede di corso Marche a Torino in seguito all’ultimo bollettino di allerta emesso da Arpa Piemonte, che segnala condizioni di criticità sul territorio regionale. La struttura sarà attiva da oggi alle ore 18 e proseguirà le attività fino a cessate esigenze. I tecnici seguiranno l’evoluzione della situazione meteo per garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio.

Secondo il bollettino di allerta regionale emesso da Arpa Piemonte oggi alle 13, le zone G (Belbo e Bormida) e H (Scrivia), entrambe situate nelle aree di confine con la Liguria, sono interessate da un’allerta arancione per rischio idrogeologico. Nelle stesse aree il quadro di criticità permane anche nella giornata di domani, mentre sulle zone F (Valle Tanaro) e I (Pianura settentrionale) è prevista allerta gialla. Arpa Piemonte indica inoltre una graduale attenuazione dei fenomeni sul settore meridionale della regione nella mattinata di domani. Per oggi e domani allerta gialla anche sui settori settentrionali (zone A e B), in miglioramento dal pomeriggio di domani.

Le verifiche effettuate nelle ultime ore mostrano livelli elevati nei principali corsi d’acqua piemontesi. Le maggiori criticità potrebbero tuttavia interessare i bacini collegati ai corsi d’acqua che provengono dal territorio ligure, in particolare nelle aree della Bormida e dell’Orba, dove l’evoluzione delle precipitazioni richiede un’attenzione costante.

Attraverso l’apertura della Sala operativa, la Protezione civile regionale mantiene un presidio continuo della situazione e assicura il raccordo con gli enti e le strutture coinvolte nella gestione delle eventuali emergenze.

Per aggiornamenti sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dei livelli di allerta è possibile consultare il sito della Protezione civile della Regione Piemonte e i bollettini pubblicati da Arpa Piemonte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook