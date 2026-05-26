Attualità
Allarme incendio boschivo a Piedicavallo
Intervento dell’elicottero Drago
Allarme incendio boschivo a Piedicavallo
E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, gruppi Aib e all’elicottero regionale Drago per spegnere le fiamme alle piane di Montesinaro a Piedicavallo. Le fiamme che sono partite oggi pomeriggio martedì 26 maggio hanno incendiato il sottobosco.
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