Allarme incendio boschivo a Piedicavallo

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, gruppi Aib e all’elicottero regionale Drago per spegnere le fiamme alle piane di Montesinaro a Piedicavallo. Le fiamme che sono partite oggi pomeriggio martedì 26 maggio hanno incendiato il sottobosco.

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