Seguici su

Attualità

Al Valdilana Hub l’incontro con la scrittrice Paola Budassi

Venerdì sera a Ponzone

Pubblicato

4 minuti fa

il

Con l’arrivo della bella stagione prende il via “La Primavera all’Hub”, un ciclo di appuntamenti pensato per stimolare la creatività, favorire l’incontro tra persone e valorizzare il territorio attraverso esperienze condivise.

Al Valdilana Hub l’incontro con la scrittrice Paola BudassiAl Valdilana Hub l’incontro con la scrittrice Paola Budassi

Il primo appuntamento della rassegna si terrà venerdì 10 aprile alle 18.30 presso il Valdilana HUB di Ponzone (via Provinciale 268) e sarà dedicato alla letteratura, con un aperitivo letterario in compagnia della scrittrice Paola Budassi.
Nel corso dell’incontro l’autrice presenterà i suoi libri.  “Iniziamo bene”, “Poteva andare peggio” e “Un motocarro rosa shocking”. E dialogherà con il pubblico in un momento informale e partecipato. L

’evento offrirà non solo un’occasione di scoperta delle sue opere, ma anche uno spazio di confronto sui temi della scrittura. A partire dalla propria esperienza diretta, Paola Budassi approfondirà alcune tecniche narrative e creative. Soffermandosi sui processi di costruzione di un racconto e sulle strategie utili per superare blocchi e nodi narrativi. Un’opportunità preziosa sia per appassionati di lettura sia per chi desidera avvicinarsi alla scrittura.
Durante la serata verrà inoltre presentato un percorso formativo di scrittura creativa, pensato per chi vuole sviluppare le proprie capacità espressive e narrative. Il corso affronterà temi fondamentali come la costruzione del romanzo, la ricerca di uno stile personale e le tecniche di revisione del testo.
Paola Budassi, scrittrice del territorio, è autrice di tre pubblicazioni e affianca alla produzione letteraria esperienze nel teatro e nella creazione di contenuti audio. Ha partecipato con successo a concorsi legati alla scrittura e al podcasting e condivide i propri lavori anche attraverso piattaforme digitali come YouTube e Spotify.
L’incontro è aperto al pubblico.
Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico. 370 3793179. Il Valdilana Hub si trova in via Provinciale 268 a Ponzone.
Quello di venerdì è un primo appuntamento che inaugura un calendario di eventi pensato per accompagnare la primavera con cultura, creatività e partecipazione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.