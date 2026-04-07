Al Valdilana Hub l’incontro con la scrittrice Paola Budassi

Con l’arrivo della bella stagione prende il via “La Primavera all’Hub”, un ciclo di appuntamenti pensato per stimolare la creatività, favorire l’incontro tra persone e valorizzare il territorio attraverso esperienze condivise.

Al Valdilana Hub l’incontro con la scrittrice Paola BudassiAl Valdilana Hub l’incontro con la scrittrice Paola Budassi

Il primo appuntamento della rassegna si terrà venerdì 10 aprile alle 18.30 presso il Valdilana HUB di Ponzone (via Provinciale 268) e sarà dedicato alla letteratura, con un aperitivo letterario in compagnia della scrittrice Paola Budassi.

Nel corso dell’incontro l’autrice presenterà i suoi libri. “Iniziamo bene”, “Poteva andare peggio” e “Un motocarro rosa shocking”. E dialogherà con il pubblico in un momento informale e partecipato. L

’evento offrirà non solo un’occasione di scoperta delle sue opere, ma anche uno spazio di confronto sui temi della scrittura. A partire dalla propria esperienza diretta, Paola Budassi approfondirà alcune tecniche narrative e creative. Soffermandosi sui processi di costruzione di un racconto e sulle strategie utili per superare blocchi e nodi narrativi. Un’opportunità preziosa sia per appassionati di lettura sia per chi desidera avvicinarsi alla scrittura.

Durante la serata verrà inoltre presentato un percorso formativo di scrittura creativa, pensato per chi vuole sviluppare le proprie capacità espressive e narrative. Il corso affronterà temi fondamentali come la costruzione del romanzo, la ricerca di uno stile personale e le tecniche di revisione del testo.

Paola Budassi, scrittrice del territorio, è autrice di tre pubblicazioni e affianca alla produzione letteraria esperienze nel teatro e nella creazione di contenuti audio. Ha partecipato con successo a concorsi legati alla scrittura e al podcasting e condivide i propri lavori anche attraverso piattaforme digitali come YouTube e Spotify.

L’incontro è aperto al pubblico.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico. 370 3793179. Il Valdilana Hub si trova in via Provinciale 268 a Ponzone.

Quello di venerdì è un primo appuntamento che inaugura un calendario di eventi pensato per accompagnare la primavera con cultura, creatività e partecipazione.

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