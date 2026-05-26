Agli Orsi il progetto Casa Rifugio per donne vittime di violenza

Il Centro Commerciale Gli Orsi, riferimento per lo shopping e il tempo libero nel biellese, si unisce all’associazione Underground, impegnata nel sostegno a donne vittime di violenza e ai loro figli minorenni, per presentare il “Progetto Casa Rifugio”, un’abitazione a indirizzo segreto pensata per accogliere mamme e bambini in difficoltà. Il 6 e 7 giugno, infatti, dalle 15 alle 19, i volontari di Underground illustreranno le attività svolte sul territorio. In quest’occasione i visitatori, grandi e piccoli, potranno colorare casette in cartone, personalizzare una “Casetta Rifugio” da tenere come ricordo e, con una donazione libera, ricevere un orsetto di peluche a sostegno della Onlus.

L’associazione di volontariato Underground, attiva dal 2014, opera per prevenire e rispondere ai bisogni di persone in situazioni di fragilità fisica, psicologica e sociale: anziani, utenti dei servizi di salute mentale, minori e donne in condizione di vulnerabilità, promuovendo inclusione e sensibilizzazione contro l’emarginazione sociale. Tra i suoi progetti principali, la Casa Rifugio: una struttura a indirizzo segreto attiva dal 2013, nata dalla collaborazione tra enti pubblici e associazioni, che accoglie le donne vittime di violenza e i loro figli, offrendo loro protezione, supporto emotivo e percorsi di reinserimento sociale.

La convinzione alla base è che nessuna madre, per mettersi in salvo, debba essere costretta a separarsi dai propri figli. I bambini ospiti, infatti, portano spesso con sé esperienze traumatiche legate alla violenza domestica, ma dimostrano grande capacità di resilienza se accompagnati in un ambiente tutelato e familiare. Per questo è fondamentale offrire loro – al pari dei coetanei – attività sportive, artistiche e creative extrascolastiche, ovvero occasioni preziose per socializzare, esprimere emozioni e ritrovare serenità.

Le raccolte fondi promosse dalla Casa Rifugio sono destinate a sostenere proprio queste attività, rappresentando un aiuto concreto per il benessere dei bambini e per la costruzione del loro futuro.

Il Centro Commerciale Gli Orsi è molto attento a queste tematiche, a sostegno delle famiglie del territorio, come conferma Luciano Morganti, direttore del Centro Commerciale: “Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa insieme all’associazione Underground, che sostiene donne vittime di violenza e i loro bambini. Crediamo sia importante dare spazio a progetti che promuovono solidarietà, accoglienza e sensibilizzazione sul territorio. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere concretamente questa causa, perché anche un piccolo gesto può fare la differenza”

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