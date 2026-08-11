Momenti di gran paura a Sandigliano per un uomo di 46 anni, vittima dell’aggressione improvvisa di due cani mentre passeggiava tranquillamente per strada in compagnia del proprio animale domestico.

Aggredito da due cani per strada a Sandigliano

L’episodio si è verificato quando i due animali sono sbucati all’improvviso sulla carreggiata attraverso un cancello rimasto aperto a causa di un guasto meccanico. I cani si sono scagliati contro il passante, azzannandolo al polpaccio e al braccio e provocandogli ferite che hanno reso necessario un immediato intervento di soccorso.

Lanciata la richiesta d’aiuto, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 46enne per poi trasferirlo in ospedale per gli accertamenti e i trattamenti del caso. Insieme al personale medico sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità dei proprietari per la mancata custodia degli animali.

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