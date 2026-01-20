Seguici su

Addio all’artista biellese Ezio Ferrari

Ha vissuto gran parte della sua vita a Bruxelles dove si è spento

Si è spento serenamente il 14 gennaio a Bruxelles, all’età di quasi 87 anni (26 febbraio 1939), l’artista Ezio Ferrari.

Nato a Biella, ma vissuto per buona parte della sua vita a Bruxelles con la moglie Gabriella Erdini, era iscritto dal 1957 al Circolo degli Artisti. È stato insegnante di disegno a Vercelli e si è diplomato all’École des Arts d’Ixelles di Bruxelles.

La carriera

Nel corso della sua carriera ha esposto in numerose gallerie d’arte, tra cui la Galerie Espace Blanche di Bruxelles, a Biella presso la Galleria Silvy Bassanese e a Villa Schneider.
Si stringono con profondo dolore il fratello Dario con Bruna, i nipoti Camilla, Viola ed Edoardo. Oltre le carissime amiche Elisa, Floriana e Giuliana. «Caro Ezio, ci mancherai tanto, ma resterai nel nostro cuore anche grazie alle tue opere, che manterranno sempre vivo il tuo ricordo».
Nel suo percorso artistico, l’artista biellese ha proposto opere pittoriche che invitano a immergersi nel suo universo. Sono forme nate nel vento, che colmano un vuoto cosmico in attesa, dove la luce cede spazio a un’oscurità carica di fragori e turbinii: un’esperienza che lascia sgomenti come una tempesta d’estate e risveglia suoni dimenticati. Alcune delle sue opere saranno allestite nell’atrio del Fondo Edo Tempia. Le esequie sono in programma martedì 20 gennaio al cimitero di Woluve St. Lambert a Bruxelles dove riposerà accanto all’amata moglie.

Argomenti correlati:
