Alberto Salis, uno dei cardiologi più noti e stimati di Vercelli, è morto nella mattinata di martedì 18 agosto  all’ospedale di Novara. Aveva 66 anni. Lascia la moglie Elisabetta Robbone, i figli MatildeInes e Guglielmo, la mamma Andreina e  i fratelli Antonio, Fiorella e Marina. Per anni colonna della Cardiologia vercellese, adesso faceva parte dello staff del  Sumai, i medici specialisti ambulatoriali che si occupano degli ambulatori interni, nella fattispecie di cardiologia, alla Piastra. Inoltre esercitava la libera professione nello studio di via Rosanna Re. Il cordoglio in città è enorme.
La notizia è stata pubblicata dai colleghi di PrimaVercelli.it
I funerali si terranno venerdì alle 11, 30 in Duomo; giovedì alle 17,30 verrà recitato il Rosario in Santa Maria Maggiore