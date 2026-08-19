AttualitàBiella
Addio al cardiologo Alberto Salis: 66 anni
I funerali si terranno venerdì alle 11, 30 in Duomo a Vercelli
Addio al cardiologo Alberto Salis: 66 anni.
Alberto Salis, uno dei cardiologi più noti e stimati di Vercelli, è morto nella mattinata di martedì 18 agosto all’ospedale di Novara. Aveva 66 anni. Lascia la moglie Elisabetta Robbone, i figli Matilde, Ines e Guglielmo, la mamma Andreina e i fratelli Antonio, Fiorella e Marina. Per anni colonna della Cardiologia vercellese, adesso faceva parte dello staff del Sumai, i medici specialisti ambulatoriali che si occupano degli ambulatori interni, nella fattispecie di cardiologia, alla Piastra. Inoltre esercitava la libera professione nello studio di via Rosanna Re. Il cordoglio in città è enorme.
La notizia è stata pubblicata dai colleghi di PrimaVercelli.it
I funerali si terranno venerdì alle 11, 30 in Duomo; giovedì alle 17,30 verrà recitato il Rosario in Santa Maria Maggiore
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