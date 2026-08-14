AttualitàCircondario
Addio a Valter Nelli: 69 anni
Lutto nel Biellese
Addio a Valter Nelli: 69 anni
Si è spento a 69 anni Valter Nelli. E’ mancato a Gaglianico lo scorso venerdì 7 agosto. Ha ricevuto mercoledì 12 agosto la benedizione nella sala del commiato della casa funeraria Defabianis di Biella.
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