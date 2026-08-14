Seguici su

AttualitàCircondario

Addio a Valter Nelli: 69 anni

Lutto nel Biellese

Pubblicato

3 minuti fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Addio a Valter Nelli: 69 anni

Si è spento a 69 anni Valter Nelli. E’ mancato a Gaglianico lo scorso venerdì 7 agosto. Ha ricevuto mercoledì 12 agosto la benedizione nella sala del commiato della casa funeraria Defabianis di Biella.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *