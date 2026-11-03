Addio a Renzo Vigna: storico sindacalista

È morto Renzo Vigna, 89 anni, storico sindacalista originario della frazione Viera di Coggiola, che aveva dedicato gran parte della propria vita alla difesa dei lavoratori. Oggi, martedì 3 novembre, l’ultimo saluto alla Casa funeraria Papale di Biella. La sua scomparsa ha suscitato particolare commozione in Valsessera, dove aveva mosso i primi passi dell’impegno sindacale e politico, diventando un punto di riferimento per il mondo operaio.

Negli ultimi tempi Vigna era stato ospite di una casa di riposo a Torino. Soltanto pochi giorni fa era stato trasferito a Trivero, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate a causa di una patologia. Il decesso è poi sopraggiunto all’ospedale di Ponderano. La notizia della morte ha riportato alla memoria una stagione importante della storia operaia biellese, quando il sindacato rappresentava un punto di riferimento per migliaia di lavoratori del settore tessile.

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